Nba: il Natale è biancoverde, Boston strapazza i Raptors a Toronto

Il Natale targato Nba si apre con una vittoria importantissima per gli equilibri della Eastern Conference: i Boston Celtics si impongono infatti a Toronto travolgendo i Raptors con il punteggio di 118-102. Primo quarto dominante per gli ospiti, che poi riescono a controllare il ritorno dei campioni in carica e allungano nel secondo tempo. Prova monumentale di Jaylen Brown (30 punti) e Boston sempre più seconda a est dietro gli inarrivabili Bucks.

TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 102-118

Natale felice per Boston, che vince una sfida di alta classifica per la Eastern Conference e si impone sul campo dei campioni della Nba, i Toronto Raptors, regalando una prova di forza importante. E un segnale a tutti: a Est, dietro l'inarrivabile Milwaukee, la squadra da battere veste di biancoverde. Lo scontro natalizio della Scotiabank Arena è a senso unico sin dalle primissime battute: i Celtics sono sul pezzo, ai Raptors manca più di qualcosa. E le assenze importanti di Gasol, Powell, Hernandez e soprattutto Siakam non bastano a giustificare un primo quarto da 28-19 per gli ospiti. L'inizio di partita è però tutto di marca canadese: addirittura l'avvio parla di uno 0-10 costruito da Ibaka e Lowry (due triple per lui), con immediato time-out Celtics. La reazione c'è, ed è prorompente: Jayson Tatum spunta da tutte le parti, anche Kemba Walker ci mette la firma e Boston centra un parziale di 20-4 che vale sorpasso e fuga. Toronto prova a reagire e si riporta sul -3, ma è solo un'illusione: Walker, Kanter e Brown spuntano da tutte le parti e chiuderanno il primo tempo tutti in doppia cifra, mentre i Raptors perdono anche un'altra pedina fondamentale come Lowry. Dopo l'intervallo lungo si scatena anche Jayson Tatum, che firma il +11. Il grande protagonista è però Jaylen Brown, che arriva a quattro triple su quattro tentativi dall'arco. Il divario diventa di 19 punti nel terzo quarto e di 22 nel quarto, con Boston che sembra sempre più divertirsi: c'è addirittura una schiacciatona di Tatum che solo il videochallenge conferma, dopo che la palla era stata spedita fuori dal cesto da Boucher. Finisce quindi con gli ospiti in controllo totale e i padroni di casa che sembrano ormai senza benzina: recuperare gli infortunati, in vista della corsa ai playoff (che per quanto riguarda la posizione dalla 2 alla 6 è tutt'altro che scontata) sarà ora fondamentale.