NBA, il mercato si incendia: Luka Doncic ai Lakers in cambio di Anthony Davis

Stando ai rumors che circolano in USA, Luka Doncic, che al momento è fuori per un infortunio al polpaccio, non avrebbe mai chiesto ai Mavs di essere ceduto, ma sarebbe stata la franchigia texana, preoccupata dai continui infortuni della sua stella, ad approcciare per prima i Lakers. In questo modo lo sloveno potrà giocare al fianco di LeBron James, che ha sempre indicato come suo idolo.