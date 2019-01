NBA: i Clippers a scuola di italiano da Gallinari

17/01/2019

La "Italian Heritage Night" è una serata a tema italiano per onorare i cittadini italo-americani negli USA. Danilo Gallinari, stella dei Los Angeles Clippers, per l'occasione si è trasformato nell'insegnante per i suoi compagni, che sono stati sfidati dal profilo Twitter della squadra a pronunicare e poi tradurre la parola "precipitevolissimevolmente". Non una sfida facile insomma, e i risultati lo dimostrano.