Nba, Houston batte Boston trascinata da Amen Thompson

Dopo aver battuto per due volte la scorsa settimana i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference, nella notte Nba una nuova affermazione degli Houston Rockets, che ribaltando uno svantaggio di 12 punti nel quarto quarto hanno superato i Boston Celtics campioni in carica per 114-112: decisivo Amen Thompson, con 33 punti e il canestro della vittoria a meno di un secondo dalla fine. A Miami, gli Heat hanno battuto gli Orlando Magic per 125-119 ma ci sono voluti due overtime: in luce Herro con 30 punti e 12 assist. I New York Knicks hanno demolito i Memphis Grizzlies 143-106 con 28 punti di Bridges e i Cavs hanno interrotto la loro mini-striscia negativa di tre partite superando i Pistons per 110-91. Per Detroit 4 punti e 3 rimbalzi dell'italiano Fontecchio. A Ovest, ottava vittoria in 10 partite per Phoenix: i Suns hanno vinto contro i Clippers, 111-109. E i Los Angeles Lakers battono Charlotte 112-107 con 42 punti e 23 rimbalzi di Anthony Davis. Ecco tutti i risultati: Charlotte-Los Angeles Lakers 107-112, Cleveland-Detroit 110-91, Boston-Houston 112-114, Brooklyn-Sacramento 96-110, Miami-Orlando 125-119 (2OT), New York-Memphis 143-106, Toronto-New Orleans 113-104, Chicago-Denver 129-121, Minnesota-Atlanta 110-92, Dallas-Washington 130-108, Utah-Milwaukee 110-125, Phoenix-Los Angeles Clippers 111-109.