Nba: Golden State vola sul 3-0, rimonta pazzesca di Memphis

playoff nba

Gli Warriors piegano Denver nel finale e si avvicinano alle semifinali di Conference: 2-1 sia per i Grizzlies (giunti anche sul -26) sul campo di Minnesota sia per Dallas contro Utah

Golden State porta la serie dei playoff Nba sul 3-0 dopo avere piazzato il 9-2 di parziale nel finale: i 37 punti di Nikola Jokic non bastano a Denver. Sotto di 26 lunghezze, Memphis recupera grazie al 37-12 di parziale nell’ultima frazione e supera Minnesota in gara-3 riprendendosi il fattore campo grazie alla tripla doppia di Ja Morant. 2-1 anche per Dallas, che passa a Salt Lake City trascinata da Jalen Brunson e Spencer Dinwiddie: Utah ko. Getty Images

DENVER NUGGETS-GOLDEN STATE WARRIORS 113-118

Golden State tocca la doppia cifra di vantaggio nel primo tempo, ma poi subisce il prepotente ritorno in partita di Denver, trascinata da un sontuoso Nikola Jokic, protagonista con i suoi 37 punti, 18 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi. Gli Warriors, però, cambiano marcia: rubata di Green, sfondamento subìto da Curry e 9-2 di parziale negli ultimi tre minuti che chiude il match e forse anche la serie. Per i Nuggets ci sono anche 18 punti e 12 rimbalzi di Aaron Gordon. Per quanto riguarda gli ospiti, sono 18 le triple a bersaglio. C’è un Jordan Poole da 27 punti e con 9/13 al tiro, mentre Klay Thompson ne aggiunge 26 con il suo 6/13 dalla lunga distanza. Sono 27 i punti raccolti anche da Steph Curry partito dalla panchina, con tanto di bersaglio in transizione che nel finale taglia le gambe a Denver. 10 assist, 6 punti e 5 rimbalzi per Green. Serie sul 3-0 e semifinali di Conference di Nba a un passo.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 95-104

Memphis si aggiudica gara-3 nonostante fosse finita sotto di 26 lunghezze e fosse vicinissima alla seconda sconfitta nella serie. I Grizzlies trovano infatti la forza di ribaltare la partita grazie a un parziale da 37-12 nell’ultima frazione a Minneapolis e si riprendono così il fattore campo. Decisivo Desmond Bane, sempre più centrale per gli ospiti: per lui 26 punti con 7/15 dall’arco, 6 rimbalzi e un paio di passaggi vincenti. Prima tripla doppia playoff in carriera per Ja Morant, autore di 16 punti con tanti errori al tiro (5/18 dal campo e soltanto una tripla a bersaglio), a cui aggiunge però 10 rimbalzi, 10 assist. Rimonta completata anche grazie a un Brandon Clarke da 20 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina. Per i padroni di casa ci sono soltanto 8 punti, 3/4 al tiro e un paio di viaggi in lunetta per Karl-Anthony Towns. Gara-4 diventa da vincere a tutti i costi per i T’Wolves.

UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 118-126

Dopo più di sei anni e dopo aver subìto 11 sconfitte consecutive in trasferta, Dallas torna a vincere a Salt Lake City. E lo fa nel momento più importante, riuscendo a fare a meno anche di Luka Doncic e riprendendosi nel finale il fattore campo. Nonostante il mal di schiena, il miglior giocatore (fino ad adesso) della serie si conferma Jalen Brunson, che aggiunge 31 punti con 12/22 al tiro. Il suo palleggio manda in confusione la difesa di Utah, che nel finale non trova rimedio nemmeno ai canestri di uno Spencer Dinwiddie che realizza 11 dei suoi 20 punti nel quarto periodo. I Jazz non riescono a incidere come sperato, nonostante i 32 punti realizzati da un Donovan Mitchell da 1/8 dall’arco e spesso in lunetta (11/12 a cronometro fermo), mentre sono 21 i punti di Mike Conley con sei passaggi vincenti e 24 quelli di Bojan Bogdanovic da 8/12 al tiro e 4/7 dalla lunga distanza. Adesso toccherà a Utah provare a vincere di nuovo in trasferta.