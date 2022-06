Nba: Golden State vince e va sul 3-2, titolo ad un passo

nba finals

Gli Warriors battono 104-94 i Celtics al Chase Center: con una vittoria al TD Garden in gara-6, la squadra di Kerr sarà campione

Golden State batte Boston in gara-5 delle Nba Finals e sale sul 3-2 nella serie, portandosi ad una sola vittoria dal titolo. Al Chase Center, finisce 104-94, con gli Warriors che trovano l'allungo decisivo nel finale grazie ai 26 punti con 13 rimbalzi di Wiggins, mentre sono 21 per Thompson e "solo" 16 senza triple per Curry: ai Celtics non bastano i 27 con 10 rimbalzi di Tatum e i 20 di Smart. Primo match point per la formazione di Kerr. © Getty Images

Ad una vittoria dall'anello: Golden State batte 104-94 Boston in gara-5 delle Nba Finals e mette a segno il punto del 3-2 nella serie che assegna il titolo. Agli uomini di Kerr basterà un successo nella prossima sfida del TD Garden per festeggiare il settimo trionfo della loro storia. Al Chase Center, partono meglio gli Warriors, che chiudono il primo tempo avanti di 12 punti (51-39). Nel terzo quarto, però, sembra materializzarsi l'incubo rimonta, come avvenuto in gara-1: con il 35-24 al rientro dall'intervallo lungo, infatti, i Celtics si presentano ai 12 minuti conclusivi con un solo punto di svantaggio: 75-74 per Golden State.

L'ultimo periodo, però, sorride nuovamente a Golden State, con la formazione di Udoka che ritrova i problemi offensivi di gara-4 e crolla nel finale, nonostante un Jayson Tatum top scorer con 27 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e alte percentuali: 50% dal campo (10/20) e 5/9 dall'arco. Inutili anche i 20 di Marcus Smart, che tira 7/15 dal campo, e i 18 di Jaylen Brown, stavolta impreciso e capace di chiudere con un non esaltante 5/18. Solito gran lavoro a rimbalzo di Robert Williams III, che sfiora la doppia doppia e torna negli spogliatoi con 10 punti e 8 rimbalzi: quota 9 sia per punti che per rimbalzi Al Horford.

In casa Golden State, fa sicuramente rumore lo 0/9 dall'arco di Steph Curry, che subisce l'asfissiante difesa dei Celtics e dopo 132 partite di fila ai playoff con almeno una tripla chiude senza punti arrivati da oltre l'area. Sono comunque 16 con 8 assist a fine serata per il trascinatore degli Warriors. Stavolta, la scena se la prendono Andrew Wiggins, autore di 26 punti e 13 rimbalzi con 12/23 dal campo, e Klay Thompson, che chiude a quota 21 con 5 triple sulle 11 tentate: il resto lo fanno i 15 punti di Payton e i 14 di Poole. Adesso, Golden State torna a Boston per gara-6 con l'obiettivo chiudere la serie: con un successo, arriverebbe il settimo titolo della storia. Ai Celtics, invece, l'obiettivo di annullare il primo match point e forzare gara-7.