Nba: Golden State vince anche a Dallas, Finals ad un passo

NBA PLAYOFF

Gli Warriors si impongono 109-100, con la serie ora sul 3-0: Curry e compagni hanno quattro match point a disposizione

Nella notte Nba, Golden State passa anche in casa di Dallas e ottiene il 3-0 nella serie: finisce 109-100, decisivo il 30-21 di parziale nel terzo quarto. Ai Mavericks non bastano, ancora una volta, i 40 punti con 11 rimbalzi di Luka Doncic. Tra le fila degli Warriors, invece, spicca nuovamente Curry: 31 con 11 assist. Adesso, una sola vittoria separa gli uomini di Kerr dalla sesta partecipazione alle Finals negli ultimi otto anni. © Getty Images

Golden State è vicinissima a tornare alle Nba Finals a tre anni dall'ultima volta. A Dallas, in gara-3 della finale della Western Conference, finisce 109-100 per gli Warriors: dopo un primo tempo equilibrato, a decidere la sfida è il 30-21 del terzo parziale. Un +9 che si rispecchia anche nel risultato finale, con i Mavericks che riescono a riportarsi solo a -5 a poco più di un minuto dal termine prima di crollare definitivamente. Anche in gara-3 va in scena il copione della seconda partita a San Francisco: Luka Doncic incanta con 40 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, con 11/34 dal campo, 4/9 dall'arco e 14/17 ai liberi. Numeri che non bastano, così come non sono sufficienti i 26 di Dinwiddie (con 7/13 al tiro e 4/10 dalla lunga distanza) e i 20 di Brunson. Tra le fila di Golden State, invece, il migliore è ovviamente Steph Curry: doppia doppia da 31 punti e 11 assist, con anche 5 rimbalzi. Serata da 50% al tiro per il recordman di triple: 10/20 dal campo e 5/10 nella sua specialità, la conclusione da dietro l'arco. Un grande contributo, però, lo dà anche Wiggins, che mette a referto 27 punti, 11 rimbalzi e una super schiacciata su Doncic. Il resto lo fanno i 19 di Thompson, i 10 di Green e Poole e i 12 rimbalzi di Looney. Si torna in campo nella notte tra martedì e mercoledì, ancora a Dallas: sarà il primo match point per Golden State, ad un passo dalla sua sesta partecipazione alle Finals nelle ultime otto stagioni. Missione impossibile, invece, per i Mavericks: nessuno, nella storia, è riuscito a rimontare una serie dallo 0-3.