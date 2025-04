Nba, Golden State vince a Houston con Curry

Golden State esce vincente da gara-1 sul campo di Houston, resistendo al tentativo di rimonta degli ospiti grazie ai 31 punti di uno strepitoso Steph Curry e i 25 di Jimmy Butler per prendersi subito il fattore campo nella serie. Nelle altre tre gare della notte vince sempre la squadra di casa: Cleveland scappa via nel quarto periodo e batte Miami grazie alle sue guardie (30 di Mitchell, 28 di Jerome e 27 di Garland), Boston travolge Orlando nel secondo tempo con 30 punti di Derrick White, OKC ne rifila 51 a Memphis in una gara-1 senza storia.