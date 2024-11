Nba: Golden State sbanca Dallas, Denver manda ko Oklahoma. Cavs inarrestabili

MEMPHIS GRIZZLIES-LOS ANGELES LAKERS 131-114

Nuova trasferta e nuovo ko per i Los Angeles Lakers, che continuano a rinculare indietro e scivolano in 10a posizione a braccetto coi Clippers (4-4). Memphis regola infatti la formazione guidata da JJ Redick, portandosi sul +14 dopo il riposo e non voltandosi più indietro, nonostante Ja Morant lasci il campo nel terzo quarto per un problema alla caviglia destra. La stella della formazione di casa guida i ritmi della gara finché resta in campo, chiudendo con 20 punti in tandem con Jaren Jackson Jr e il rookie Jayden Wells. Sono loro i motori dei Grizzlies, che trovano anche un solido Aldama (11+12) e risalgono in nona posizione (5-4) a Ovest. Nulla da fare per i Lakers, che confermano la loro fragilità difensiva e pagano l'assenza di Anthony Davis. I 39 punti di un favoloso LeBron James non bastano per colmare il vuoto, Los Angeles non è mai in gara.