Nba: Golden State perde anche gara-2 a Sacramento, Kings e 76ers sul 2-0

Sabonis e compagni fanno il bis, regolando i Warriors sul punteggio di 114-106 e raddoppiando il vantaggio. Seconda vittoria anche per Philadelphia sui Nets

© Getty Images La seconda gara dei playoff Nba sorride ai Sacramento Kings, che fanno il bis contro i Golden State Warriors: Steph Curry (28 punti) e compagni cadono in trasferta col punteggio di 114-106, venendo così ricacciati sul 2-0 dalla rivelazione della Western Conference. Stesso punteggio a Est per i Philadelphia 76ers, che travolgono i Nets nella ripresa (96-84) e ottengono la seconda vittoria nella serie. Il top-scorer è Maxey, con 33 punti.

Seconda vittoria consecutiva per i Sacramento Kings, che rimontano dallo svantaggio del primo quarto e sconfiggono nettamente i Golden State Warriors, portandosi sul 2-0 nella serie dei playoff. Il primo sorpasso dei padroni di casa arriva nel secondo periodo, con un parziale di 41-29 che vale il +6 sui campioni in carica, ma Golden State non si arrende. Curry e compagni si riportano sul 95-95 a cinque minuti e mezzo dal termine, prima di essere ricacciati e rispediti indietro con sei punti consecutivi. Si tratta del parziale che dirime definitivamente la sfida a favore dei Kings, trascinati dalle loro stelle: Domantas Sabonis e De'Andre Fox chiudono con 24 punti ciascuno, col primo a 9 rimbalzi e 4 assist (con 8/12 al tiro e ai liberi). Il magico duo di Sacramento è solo la punta dell'iceberg di una squadra in grande condizione, che chiude con sei giocatori in doppia cifra. Ai Warriors, invece, non bastano i 28 punti di Steph Curry, con Wiggins (22) e Klay Thompson (21) in scia. Pesano come un macigno le 22 palle perse e le difficoltà difensive, che portano Golden State a chiudere con 26 falli complessivi. E pesa l'espulsione di Draymond Green, allontanato dal campo dopo aver pestato energicamente il costato di Sabonis. La sua uscita di scena, in un momento topico, risulta decisiva per la vittoria di Sacramento.

PHILADELPHIA 76ERS-BROOKLYN NETS 96-84 (2-0)

Secondo successo e 2-0 anche per i Philadelphia 76ers, bravi a scrollarsi di dosso un primo tempo deludente, che li vede andare anche in svantaggio in doppia cifra. Doc Rivers fa il suo con un timeout al momento giusto e scuote Philadelphia, che si porta sul +5 al termine del terzo quarto e allunga nell'ultimo periodo, vincendo 96-84. Sconfitti nettamente dunque i Nets, che restano a 35 punti negli ultimi 24 minuti e devono arrendersi a quella che sembra un'evidente differenza di valori. I Sixers vincono infatti nonostante la serataccia di James Harden, che chiude con 3/13 al tiro e soli 8 punti. Compensa tutto uno strepitoso Tyrese Maxey, top-scorer del match con 33 punti e sei triple, seguito a ruota da Joel Embiid: la stella e candidato Mvp controlla la sfida con 20 punti, 19 rimbalzi e 7 assist. Una prestazione-monstre per la sua costanza offensiva e decisiva per le sorti dei 76ers, nonostante qualche svarione difensivo. Uno di questi lo porta a vedersi schiacciare in faccia da Cam Johnson, che risulterà per distacco il migliore di Brooklyn con 28 punti davanti a Bridges (21). Non bastano però per evitare un'altra sconfitta, in una serie che si mette benissimo per Philadelphia.