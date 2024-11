Nba: Golden State e Lakers ko

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 102-127

Non va meglio ai Lakers, che incassano un brutto ko in casa contro Denver trascinata da Jokic: 34 punti, 13 rimbalzi e 8 assist per il serbo, quasi in tripla doppia e capace di sfoderare una grande prestazione che permette ai Nuggets di avvicinarsi proprio ai gialloviola: 9-6 di record contro il 10-6 di LeBron James (18 punti) e compagni. Il momento chiave è certamente il terzo quarto, con gli ospiti sotto di 6 punti (63-57) ma capaci di rifilare un 37-15 ad inizio ripresa ai padroni di casa, poi c'è tempo anche per aumentare il distacco con il 33-24 dell'ultimo periodo. Inutili i 19 di Reaves e i 14 con 10 rimbalzi di Davis.