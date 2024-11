Nba: Golden State cade contro i Clippers, bene Chicago e Miami. Phoenix ko

NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 134-106

Infila un’altra vittoria New York, che spazza via Washington 134-106 al Madison Square Garden. La sfida è in discussione solamente nelle primissime fasi di gioco, con i Knicks che prendono subito il largo: 40 punti segnati contro i 27 subiti nel corso dei primi dodici minuti, e le cose non cambiano nei periodi successivi. Brunson (26 punti totali per lui) e Towns spingono i padroni di casa ad aumentare il vantaggio, con New York che manda ben sei giocatori in doppia cifra. I Wizards sono inermi rispetto agli avversari, non accennando praticamente mai ad un micro-tentativo di rimonta. Stravince New York, quarta ad Est. Nona sconfitta consecutiva per Washington, in fondo alla Eastern Conference insieme a Philadelphia.