Nba: gli Spurs di Belinelli sanno solo vincere, Harden abbatte Gallinari, Melli affonda contro Golden State

I San Antonio Spurs fanno tre su tre in Nba e battono Portland, nonostante la coppia Lillard-McCollum (55 punti in due): finisce 113-110, e decisivi sono anche i 7 punti di un Marco Belinelli poco utilizzato. Danilo Gallinari ne fa invece 17, ma vede i suoi Thunder perdere 116-112 contro i Rockets di James Harden (40 punti). Male i Pelicans: a New Orleans vince Golden State 123-134, con doppia doppia di Steph Curry e soli 2 punti per Nicolò Melli.