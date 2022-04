Nba: gli Hawks di Gallinari e i Pelicans volano ai playoff

BASKET

Atlanta e New Orleans vincono i rispettivi play-in contro Cleveland i Clippers: sfideranno al primo turno Miami e Phoenix

Nella notte Nba, si completa il tabellone dei playoff: saranno Atlanta e New Orleans a sfidare rispettivamente Miami e Phoenix al primo turno. Gli Hawks si impongono 107-101 a Cleveland sui Cavs con 38 punti di Trae Young e 14 di Danilo Gallinari e si guadagnano la serie contro la capolista dell'Eastern Conference. I Pelicans, invece, passano 105-101 a Los Angeles contro i Clippers: ora il confronto con i primi ad Ovest, i Phoenix Suns. Getty Images

CLEVELAND CAVALIERS-ATLANTA HAWKS 101-107

Atlanta ribalta il fattore campo e si impone 107-101 in casa dei Cavs nel decisivo play-in, guadagnandosi l'accesso al tabellone dei playoff Nba 2021/2022. Gli Hawks passano a Cleveland al termine di un match equilibratissimo, deciso soltanto nel finale. Il primo tempo sorride ai padroni di casa, avanti di 11 punti a fine primo quarto (36-25) e sul +10 (61-51) all'intervallo lungo. Il distacco si annulla totalmente nel terzo quarto, al termine del quale è 84-84: decisivo allora il 23-17 dell'ultimo periodo. Atlanta può sorridere grazie ai 38 punti di Trae Young, che trova anche 9 assist e 4/11 dall'arco con 13/25 al tiro. Bene anche Danilo Gallinari: il Gallo è più utilizzato tra le fila degli Hawks con quasi 41 minuti di gioco nei quali mette a referto 14 punti con 4/13 dal campo e 4/4 ai liberi. Cleveland, invece, si aggrappa inutilmente ai 26 di Markkanen, scatenato nel primo tempo con 17 punti e 5 triple e a fine gara a referto con 26 punti e 6/12 dall'arco, e ai 21 di Garland, che però chiude con un deludente 33% (9/27) al tiro e con 1/7 dal perimetro. Non bastano neanche i 18 di Mobley e i 16 di LeVert, oltre agli 11 del rientrante Allen: si chiude in anticipo la stagione di Cleveland. Prosegue, invece, quella di Atlanta, che affronterà nel primo turno la capolista ad Est in Regular Season: i Miami Heat di Jimmy Butler.

LOS ANGELES CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 101-105

Con una strepitosa rimonta, i Pelicans sorridono e volano ai playoff da nona in classifica della Regular Season, esattamente come Atlanta ad Est. Simile anche il risultato: 105-101 in favore di New Orleans a Los Angeles contro i Clippers, che chiudono con anticipo la stagione. Successo che ha del sensazionale visto che, prima dell'ultimo quarto, gli uomini di Lue erano avanti di 10 punti. Il primo tempo si chiude sul +10 (56-46) in favore degli ospiti, ma il 38-18 del terzo periodo sembra ribaltare la sfida in favore dei Clippers. Invece, il 31-17 dei 12 minuti conclusivi fanno gioire i Pelicans, che si guadagnano l'accesso ai playoff: al primo turno, ci sarà la serie contro i Phoenix Suns da record, capaci di chiudere la Regular Season al primo posto ad Ovest con 64-18. A far sorridere New Orleans è Brandon Ingram, che mette a referto 30 punti, 6 rimbalzi e 6 assist tirando solo in area (14/21) con due liberi, mentre sono 19 quelli messi a referto da McCollum. Non bastano i 54 punti equamente distribuiti tra Reggie Jackson e Marcus Morris, invece, per i Clippers, che si presentano alla gara più importante dell'anno senza Paul George: stagione finita per gli uomini di Lue.