Nba: Gallinari sorride, i Thunder battono i Lakers. Toronto continua a correre

Serata più che positiva per i Thunder, che battono 105-86 i Lakers, con LeBron James ed Anthony Davis poco incisivi: Danilo Gallinari chiude con 19 punti a referto. Toronto fa tre su tre e batte Orlando 109-99 (21 punti e 10 assist per VanVleet). Successi importanti per Utah (124-115 su Memphis) e Philadelphia (107-98 su Washington). Boston travolge Brooklyn 149-115, San Antonio (senza Belinelli) perde 126-132 contro Denver.

LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 86-105

Già sicuri del primo posto nella Western Conference, i Lakers se la prendono anche troppo comoda e per la prima volta in stagione chiudono una partita senza essere mai stati in vantaggio, neanche per un secondo, complice la serata deludente dei due leader gialloviola: LeBron James segna 19 punti e raccoglie 11 rimbalzi ma sbaglia tutte e 5 le triple tentate e chiude con 11 errori complessivi al tiro, Anthony Davis non arriva neanche in doppia cifra e chiude con 9 punti e un dimenticabile 3/11 dal campo. Dall’altra parte i Thunder si dimostrano molto più in vena: Chris Paul, con 21 punti, è il miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra, che vede anche un Danilo Gallinari da 19 punti e 7 rimbalzi in 25 minuti di impiego. Oklahoma City resiste al quinto posto nella conference e con cinque partite ancora da giocare spera ancora di poter migliorare la propria classifica.

ORLANDO MAGIC-TORONTO RAPTORS 99-109

I Raptors si confermano imbattuti nella ‘bolla’ vincendo la terza partita consecutiva contro una squadra alle prese, invece, con la seconda sconfitta di fila nel giro di ventiquattr’ore. Poco da dire sull’andamento del match: Toronto prende il largo sin da subito e va avanti anche di 24 punti, nella rirpesa gestisce comodamente il vantaggio e fa rifiatare i titolari. Il miglior realizzatore della partita è Fred VanVleet, che mette a referto 21 punti e 10 assist. Dall’altra parte 15 punti per Terrence Ross ed Evan Fournier, Aaron Gordon non va oltre quota 9. La vittoria permette a Toronto di rafforzare la seconda posizione nella Eastern Conference in vista dei playoff, Orlando resta ottava anche grazie alla pochezza della diretta rivale, Washington.

SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 126-132

Le due vittorie dopo la ripresa del torneo avevano illuso i texani, che contro Denver subiscono invece il secondo ko consecutivo e vedono la zona playoff più lontana. Gli uomini di Gregg Popovich vendono comunque cara la pelle e vanno avanti anche di 9 punti dopo l’intervallo, ma i Nuggets trovano il ritmo giusto e grazie alla serata da ricordare di Michael Porter jr (30 punti e 15 rimbalzi) e al solito contributo a tutto campo di Nikola Jokic (25 punti e 11 assist) realizzano ben 43 punti nell’ultimo periodo e portano a casa una vittoria importante per continuare a sperare nel secondo posto ad Ovest. Agli Spurs, privi di Belinelli (a riposo per i problemi alla caviglia), non basta una panchina con quattro uomini in doppia cifra, guidati dai 24 punti di Rudy Gay: lo spettro della prima mancata partecipazione ai playoff dal lontano 1997 è molto vicino.

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 124-115

Erano una delle squadre più ‘calde’ ad Ovest prima della sospensione del torneo, nella ‘bolla’ di Orlando non hanno ancora trovato la quadratura del cerchio e con la quarta sconfitta in altrettante partite rischiano addirittura di scivolare fuori dalla zona che conta. I Grizzlies (privi di Jaren Jackson jr, che resterà fuori fino a fine stagione per una lesione al menisco) giocano anche un buon primo tempo contro i Jazz, ma calano vistosamente nella ripresa e lasciano il parquet alle prodezze dalla distanza di Joe Ingles (25 punti con 6 triple a segno) e all’efficacia sotto canestro di Rudy Gobert (21 punti e 16 rimbalzi). La serata poco in vena al tiro di Donovan Mitchell (18 punti con 7/18 dal campo) è compensata dai 23 di un ispirato Mike Conley. A Memphis non bastano i 20 di Ja Morant e la doppia-doppia da 21 punti e 14 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

WASHINGTON WIZARDS-PHILADELPHIA 76ERS 98-107

Seconda vittoria consecutiva per i Sixers contro degli Wizards cui manca pochissimo per salutare definitivamente le speranza di una qualificazione ai playoff. Il dominatore della partita è Joel Embiid, che realizza 30 punti raccogliendo 11 rimbalzi, rendendo indolore l'uscita dal campo per infortunio di Ben Simmons, fuori nel terzo periodo per un problema al ginocchio (la risonanza effettuata nel post partita non ha riscontrato danni particolari, le condizioni dell’australiano verranno valutate giorno per giorno). A Washington non bastano i 19 punti segnati da Thomas Bryant e Jerome Robinson: quella della capitale è l'unica squadra della Eastern Conference a non aver ancora festeggiato una vittoria nella 'bolla'.

BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 149-115

I back-to-back sono imprevedibili già in situazioni normali, figurarsi nelle condizioni in cui ci si ritrova a giocare in questo periodo. Accade così che i Celtics, reduci dal pesante ko della scorsa notte contro Miami, arrivino a segnare 149 punti (mai così tanti dal 1992) contro Brooklyn, che invece proveniva da una bella vittoria contro i Bucks. I Nets resistono solo per pochi minuti contro i biancoverdi: questi ultimi mandano in doppia cifra ben sette giocatori, che raccolgono un vantaggio tale da permette e a coach Brad Stevens di gestire il minutaggio dei big (solo Marcus Smart e Gordon Hayward giocano più di 30 minuti). Il miglior realizzatore della serata è Jaylen Brown con 21 punti, mentre dall’altra parte il lunghissimo ‘garbage time’ permette a Jeremiah Martin di mettersi in mostra: il prodotto dell’Università di Memphis chiude con 20 punti in poco più di 15 minuti.