Nba, Gallinari saluta subito San Antonio: nel suo futuro ci sono i Boston Celtics

Ci sono i Boston Celtics nel futuro di Danilo Gallinari: l'azzurro sarà presto tagliato da San Antonio, a pochi giorni dalla trade che lo aveva portato da Atlanta agli Spurs in cambio di Dejounte Murray, dopodiché sarà libero di firmare da free agent con una nuova squadra e la sua intenzione è quella di aggregarsi ai vice campioni in carica. Alla soglia dei 34 anni, di cui 14 trascorsi in Nba, il Gallo tenta dunque di salire sull'ultimo treno verso la conquista di un anello.