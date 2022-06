Nba, Gallinari cambia maglia: da Atlanta passa a San Antonio

Gli Atlanta Hawks hanno ceduto Danilo Gallinari e tre prime scelte ai San Antonio Spurs in cambio dell'All Star Dejounte Murray. Per l'azzurro si tratta della sesta squadra Nba dopo New York Knicks (che lo hanno scelto nel 2008 al draft), Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e infine Atlanta. Il Gallo, che l'8 agosto compirà 34 anni, è all'ultimo anno di un triennale firmato con gli Hawks nel 2020, che gli permetterà di incassare 21.450.000 dollari.