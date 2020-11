NBA, Gallinari ha scelto Atlanta: accordo triennale da 61.5 milioni

Danilo Gallinari diventerà un nuovo giocatore degli Atlanta Hawks. Le indiscrezioni che circolavano in NBA negli ultimi giorni sono state confermate e l’azzurro ha firmato un ricchissimo contratto triennale con la franchigia della Georgia, come riporta Adrian Wojnarowski. 61.5 milioni di dollari per tre anni, ovvero l'importo più alto di sempre per un contratto pluriennale offerto a un giocatore over 30 che non è mai stato convocato per l'All-Star Game.