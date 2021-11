Nba: Gallinari e Atlanta stendono Milwaukee, Golden State ko. Vincono Lakers e Nets

Nella notte Nba, Golden State perde 106-102 in casa di Charlotte e incassa il secondo ko stagionale. Crollano anche i campioni in carica: Atlanta stende Milwaukee 120-100 grazie ad un super Young (42 punti, 10 per Gallinari). Sorridono, invece, Lakers, Nets e Suns: i gialloviola battono 114-106 San Antonio, Brooklyn passa 120-96 contro Okc, mentre Phoenix si impone 115-89 su Houston. Si ferma la corsa dei Clippers: Chicago vince 100-90.

Getty Images