Nba Finals: Oklahoma risponde ai Pacers e pareggia la serie

La sconfitta in gara-1 era stata bruciante, ma i Thunder rimettono subito in piedi la serie delle Nba Finals: 123-107 sui Pacers e pareggio sull'1-1 dopo una gara-2 dominata. Così com'era successo già in gara-1, prima della rimonta e del sorpasso sul gong, Oklahoma domina in lungo e in largo: controllo del punteggio sin dai primi possessi e dominio nel secondo quarto, che li porta a chiudere sul +18 (59-41) a metà gara. Un maxi-margine che viene anche aumentato nel terzo periodo, sfruttando una panchina davvero efficace: Wiggins è infatti letale con 18 punti, in un sistema che vede finalmente brillare anche Holmgren (15) sfruttando la coabitazione con Hartenstein. Il trascinatore è sempre Shai Gilgeous-Alexander, che si prende meno tiri (21) e chiude con 34 punti: 52.4% dal campo, 8 assist e 5 rimbalzi per trascinare Okc al successo che riapre i giochi, prima di trasferirsi a Indianapolis per gara-3 (notte tra mercoledì e giovedì). Il punteggio finale è di 123-107, perché la reazione di Indiana nell'ultimo quarto questa volta è limitata. I Pacers ne portano ben sette in doppia cifra, però mancano la precisione di Siakam (3/11 al tiro) e l'efficacia di Haliburton, che questa volta riesce raramente a liberarsi dalla gabbia di Oklahoma: nonostante tutto è il top-scorer con 17 punti davanti a Turner (16), Siakam stesso (15), Mathurin e Nesmith (14), Nembhard e McConnell (11). Per i Thunder guida il già citato Sga (34), seguito da Caruso (20) e Jalen Williams (19) oltre che dai già citati Wiggins (18 con cinque triple) e Holmgren (15). Tutto in parità dunque, ed è decisiva la panchina: 48-34 il punteggio a favore dei padroni di casa. Il supporting cast di Indiana fa il compitino, quello di Okc è decisivo: 1-1 e tutto in gioco.