Nba Finals: Boston vince a Dallas, titolo a un passo

NBA FINALS

l Celtics si impongono 106-99 e portano la serie sul 3-0: manca una vittoria al 18esimo trionfo

© Getty Images Le Nba Finals arrivano a un punto di svolta: in gara-3 a Dallas, Boston si impone 106-99 sui Mavericks, portando la serie sul 3-0. Dopo un primo tempo equilibrato (51-50 per i padroni di casa all'intervallo lungo), decide un super terzo periodo da 35-19 in favore della formazione di Mazzulla: 31 punti per Tatum e 30 per Brown, non bastano i 35 di Irving. I Celtics sono a una vittoria dal 18esimo titolo della loro storia.

Dopo aver vinto le due partite al TD Garden, Boston si prende anche la prima sfida a Dallas e porta la serie delle Nba Finals sul 3-0: finisce 106-99 in favore dei Celtics, che ora vedono da vicinissimo il 18esimo titolo. In Texas va in scena, almeno nel primo tempo, una sfida molto equilibrata, in cui si lotta punto su punto e, non a caso, i primi 12 minuti si chiudono sul 31-30 in favore di Mavericks, che poi vanno all'intervallo lungo con il minimo vantaggio: 51-50. Ma è proprio nella ripresa che cambia tutto: Boston trova un incredibile parziale da 35-19 e, ad un periodo dalla fine, è avanti 85-70. Inutile l'ultimo quarto da 29-21 per i padroni di casa, che non riescono ad accorciare le distanze né nella partita né nella serie.

E Boston fa tutto questo praticamente senza panchina: giocano solo in 8 con appena 12 punti (3 di Tillman, 9 si Hauser) che arrivano dai sostituti ma con i 31 di Jayson Tatum, che mette a referto anche 6 rimbalzi, e i 30 di Jaylen Brown, che aggiunge 8 rimbalzi e 8 assist. Dallas, invece, non va oltre i 35 di Kyrie Irving e i 27 di Luka Doncic, con Washington che chiude a quota 13 e Lively che ne realizza 11. In gara-4, ancora a Dallas, i Mavericks dovranno evitare di chiudere le Finals senza vittorie. L'esito, invece, sembra ormai scontato: nella storia dell'Nba, nessuna squadra è mai riuscita a rimontare uno svantaggio di 3-0 in una serie. E Boston è ad una sola vittoria dal diciottesimo titolo, un Anello che manca dal 2007/2008.