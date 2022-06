Nba Finals: Boston rimonta Golden State e vola sull'1-0

nba finals

Al Chase Center, finisce 120-108 per i Celtics, sotto di 12 punti prima di un clamoroso ultimo periodo: a Kerr non bastano i 34 punti di Curry

Subito spettacolo e subito sorpresa in gara-1 delle Nba Finals: al Chase Center, Boston si impone 120-108 su Golden State, strappa il fattore campo e si porta sull'1-0 nella serie che vale il titolo. I Celtics, a -12 (80-92) a fine terzo quarto, trovano un ultimo periodo da 40-16 e completano una clamorosa rimonta. Agli Warriors non bastano i 34 punti di Stephen Curry: Udoka vince grazie ai 50 combinati di Horford (26) e Brown (24). © Getty Images

Clamoroso al Chase Center: Golden State spreca 12 punti di vantaggio, perde la prima partita in casa di questi playoff e regala a Boston l'1-0 nella serie delle Nba Finals. Gli Warriors, avanti 92-80, incassano un ultimo periodo da 40-16, con i Celtics che si prendono dunque il fattore campo. Eppure, la partenza della formazione di Kerr è strepitosa: gli uomini di Udoka concedono troppi tiri a Curry, che gioca un primo tempo da record. Per l'uomo delle triple arrivano 21 punti con 6 conclusioni dall'arco, un primato nella storia delle Nba Finals: è il primo quarto nella serie conclusiva dei playoff in cui arriva un numero così alto di centri dalla lunga distanza. Boston, però, resta attaccata nonostante le difficoltà iniziali di Jayson Tatum e Jaylen Brown, trovando in White e Pritchard i suoi trascinatori. All'intervallo, Golden State non scappa, anzi: è 56-54 per gli ospiti.

Come spesso accaduto in stagione, però, gli Warriors accelerano nel terzo periodo: un parziale di 38-24 che regala agli uomini di Kerr il 92-80 a 12' dalla sirena finale. La partita sembra, se non decisa, almeno in parte indirizzata, ma l'ultimo quarto è da applausi per Boston: arrivano una tripla dopo l'altra, con Brown, Smart e Horford trascinatori indiscussi, mentre dall'altro lato del parquet del Chase Center l'attacco di Golden State sparisce. Il risultato è un 40-16 che manda in archivio la gara due minuti prima dell'ultima sirena, con il tabellone che alla fine recita 120-108 in favore della formazione di Udoka. Subito 1-0 nella serie per Boston, che sorride grazie ai 26 punti di Al Horford e ai 24 di Jaylen Brown, con Derrick White a quota 21 e Marcus Smart a 18, mentre sono 12 con 13 rimbalzi per Jayson Tatum, che tira male (3/17 dal campo) ma riesce comunque ad incidere. Kerr, invece, crolla nonostante i 34 punti, i 5 rimbalzi e i 5 assist di Stephen Curry, con Wiggings a 20, Klay Thompson a 15 e Porter jr a 12, mentre delude Jordan Poole, appena 9 punti nel suo debutto alle Finals. Non bastano neanche gli 11 rimbalzi di Green e i 7 punti del ritrovato Iguodala: Golden State è già con le spalle al muro. Nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena gara-2, quella che sa già di ultima spiaggia per gli Warriors, chiamati a non perdere per evitare di far scappare Boston nella serie che assegna il titolo.