Nba: Embiid e Jokic a raffica, crollo dei Lakers

basket nba

Sono rispettivamente 50 e 49 i punti messi a segno nei successi di Philadelphia e Denver. 15 quelli di Gallinari nella vittoria di Atlanta

Joel Embiid chiude una prestazione da record di 50 punti e 12 rimbalzi nella vittoria contro Orlando; 49 punti con tripla doppia quelli di Jokic nel successo di Denver contro i Clippers. Disastro dei Lakers, che perdono in casa contro Indiana. Milwaukee supera Memphis; Atlanta batte Minnesota (15 punti per Gallinari). Doncic super contro Toronto, mentre Memphis fa crollare Utah. In chiave playoff, bene Chicago, Brooklyn e Charlotte. Getty Images

PHILADELPHIA 76ERS-ORLANDO MAGIC 123-110

Joel Embiid regala a Philadelphia, sempre più lanciata alla conquista delle prime posizioni della Eastern Conference, la decima vittoria nelle ultime 12 gare. The Process, infatti, chiude il match con 50 punti a referto (massimo in carriera eguagliato) realizzati in soli 27 minuti: 17/23 dal campo, 15/17 ai liberi, 12 rimbalzi e 3 stoppate. Massimo in carriera fatto registrare anche da Mo Bamba, autore di 32 punti con 12/15 al tiro; score comunque inutile per Orlando. Per i Magic ci sono anche 14 punti con 14 tiri di Jalen Suggs partito in quintetto e 18 punti con 6/7 dall’arco di Okeke in uscita dalla panchina: sforzo che non evita alla squadra della Florida il 13° ko nelle ultime 14 gare.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES CLIPPERS 130-128 OT

Denver si aggiudica una sfida spettacolare e divertente contro i Clippers, beffati all’overtime a 1.9 secondi dalla sirena dalla tripla di Aaron Gordon realizzata su assist di Nikola Jokic. Il serbo chiude in tripla doppia l’ennesima prestazione da ricordare e che regala ai Nuggets il quinto successo nelle ultime sette gare. 49 punti con 16/25 al tiro, 3/5 dall’arco, 14/16 ai liberi con 14 rimbalzi (di cui sette offensivi) e 10 assist, con tre recuperi e una stoppata, per Jokic. Si aggiungono poi i 28 punti di Aaron Gordon (con 4/7 dall’arco) e i 19 di Monte Morris con 9 rimbalzi e 9 assist. Denver continua a tenersi stretta l’accesso ai playoff nonostante le difficoltà del roster e la rotazione rimaneggiata.

LOS ANGELES LAKERS-INDIANA PACERS 104-111

Caris LeVert segna 22 punti nel solo quarto periodo e guida il parziale da 35-24 con cui Indiana chiude la sfida a Los Angeles. Si aggrava la crisi dei Lakers, incapaci di trovare continuità anche contro un avversario reduce da quattro sconfitte consecutive. LeVert chiude con 30 punti una partita da 12/16 al tiro, 3/4 dall’arco e con 8 rimbalzi: è lui a piazzare quattro canestri di fila negli ultimi minuti di gara e mettere i padroni di casa alle corde, battuti anche grazie ai 19 punti di Malcolm Brogdon e agli 11 di Justin Holiday. Domantas Sabonis chiude in tripla doppia, autore di 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. In casa Lakers non basta l’ennesima prestazione clamorosa di LeBron James: 30 punti e soprattutto 12 rimbalzi che gli permettono di raggiungere quota 10.000 in carriera.

MILWAUKEE BUCKS-MEMPHIS GRIZZLIES 126-114

Milwaukee vince una partita fondamentale contro un avversario complicato come Memphis, reduce da 12 vittorie nelle ultime 13 gare. Alla sirena finale sono 33 punti per Giannis Antetokounmpo che in 31 minuti raccoglie anche 15 rimbalzi e 7 assist, a cui si aggiungono i 27 punti con 7 rimbalzi e 7 assist di Khris Middleton; mentre Jrue Holiday al rientro parte dalla panchina, gioca 22 minuti e segna nove punti. I campioni in carica salgono così al quarto posto a Est, tallonati da Philadelphia e Cleveland. Il miglior realizzatore per i Grizzlies è come al solito Ja Morant che ne mette 33 con 14 assist e 8 rimbalzi, mentre sotto canestro Jaren Jackson Jr. chiude con 29 punti e 9 rimbalzi (ma -17 di plus/minus in 31 minuti).

ATLANTA HAWKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 134-122

Doppia vittoria in back-to-back per Atlanta a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. E questo è un altro segnale confortante per gli Hawks, al momento ancora 12esimi e lontani dalla zona playoff a Est). Ospiti trascinati da un Trae Young formato All-Star e autore di 37 punti con 10/17 al tiro e 6/10 dall’arco, conditi con ben 14 assist e 5 rimbalzi. È lui il leader di un quintetto tutto in doppia cifra, con 22 punti di De’Andre Hunter e 17 a testa sotto canestro per Onyeka Okongwu e John Collins. Danilo Gallinari segna 15 punti in uscita dalla panchina, chiudendo con 5/10 dal campo, 3/7 dall’arco e sei rimbalzi in 25 minuti. Il miglior realizzatore per gli ospiti è D’Angelo Russell, autore di 31 punti con 10/18 al tiro e 5 assist.

LE ALTRE PARTITE

Luka Doncic show: 41 punti con 13/24 al tiro, 14 rimbalzi e 7 assist per lui e Dallas vince 102-98 contro Toronto. Utah incassa 22 triple e soprattutto una cocente sconfitta (116-111) contro Houston, ultima a Ovest: decisivi i 23 punti di Garrison Matthews. A trascinare Chicago nel 117-104 su Cleveland ci pensano le giocate e i canestri di un DeMar DeRozan da 30 punti con 14/24 al tiro. I 30 punti di Kyrie Irving (22 dei quali arrivati nel primo tempo) guidano Brooklyn nel 119-118 a Washington. Charlotte sbanca 111-102 Boston, con tripla doppia di LaMelo Ball (15 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Bene San Antonio contro Oklahoma (118-96) con Dejounte Murray protagonista (23 punti). Miami stende 104-92 Portland: 26 punti in uscita dalla panchina di Caleb Martin. Sacramento-Detroit 131-133.