Nba, dramma Ceballos: "Il Covid mi sta prendendo a calci, pregate per me"

"Nel mio decimo giorno in terapia intensiva il COVID-19 mi sta ufficialmente prendendo a calci. Chiedo a tutti i familiari, gli amici, i medici le vostre preghiere e di augurarmi la guarigione. Se ho fatto qualcosa di male in passato, permettetemi di scusarmi pubblicamente. La mia battaglia non è finita". È lo straziante messaggio, affidato a Instagram, dell'ex stella Nba Cedric Ceballos, che sta lottando contro il coronavirus da un letto d'ospedale. Tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti da Ceballos, oggi 52enne, tra cui quelli degli ex compagni di squadra Steve Nash e Pau Gasol e di due delle due squadre più importanti della sua carriera, i Phoenix Suns, con cui ha raggiunto le Finals nel 1992-93, e i LA Lakers, con cui è diventato All-Star nel 1994-95 con una media di 21.7 punti.