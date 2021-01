Nba: Doncic trascina i Mavs a Denver, cadono Sixers e Lakers

Luka Doncic è il protagonista principale della notte Nba: con 38 punti e 13 assist lo sloveno trascina i Mavericks alla vittoria per 124-117 all’overtime in casa dei Nuggets. Nelle altre partite, sorprendenti ko per 76ers e Lakers: Philadelphia perde 122-109 a Brooklyn, Los Angeles si fa sorprendere in casa da San Antonio, che vince 118-109. Lillard (39 punti) decisivo nel 135-117 di Portland su Minnesota, Cleveland batte Memphis 94-90.