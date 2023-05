Nba: Denver vince anche in casa dei Lakers, Finals ad un passo

NBA PLAYOFF

I Nuggets volano sul 3-0 grazie al 119-108 di Los Angeles, scatenati Murray e Jokic

© Getty Images Denver non si ferma e batte 119-108 i Lakers a Los Angeles: la prima partecipazione alle Nba Finals è ad un passo. I Nuggets si prendono anche gara-3 alla Crypto.com Arena volando così sul 3-0 nella serie. Decisivi i soliti Jamal Murray (37 punti di cui 30 soltanto nel primo tempo) e Nikola Jokic (24), mentre i gialloviola, sempre più vicini all'eliminazione, non vanno oltre i 28 di Anthony Davis e i 23 di LeBron James e Reaves.

Denver è pronta a scrivere la sua storia: grazie al 119-108 di Los Angeles, i Nuggets volano sul 3-0 nella serie della finale di Conference ad Ovest e sono ad un passo dalla prima, storica partecipazione alle Nba Finals. Gara-3 alla Crypto.com Arena va a Jokic e compagni, che nel secondo match in casa dei Lakers potranno chiudere sul 4-0 e attendere Miami o Boston. Il primo quarto (32-20) fa già capire che sarà una serata complicata per LeBron e compagni, che però riescono a reagire portandosi prima ad un possesso di distanza (58-55) all'intervallo lungo, poi a -2 (84-82) a 12 minuti dalla sirena. Le due stelle dei Nuggets, Jamal Murray e Nikola Jokic, si dividono però equamente i momenti della sfida in cui decidere: il canadese mette a referto 37 punti di cui 30 nella prima metà di partita, mentre per il serbo sono 24 con 8 assist e 6 rimbalzi ed un ultimo quarto da Mvp. I Lakers, invece, non vanno oltre le doppie doppie di Anthony Davis (28 con 18 rimbalzi) e LeBron James, che ne mette a referto 23 esattamente come Reaves ma aggiungendo anche 12 rimbalzi. Adesso, Denver ha a disposizione ben quattro match point per centrare per la prima volta le Finals. I gialloviola, invece, dovranno cercare un'impresa anche più titanica di quella che James riuscì a fare con Cleveland nel 2016 contro Golden State: risalire dal 3-0.

Vedi anche Basket Nba: rimonta da sogno per i Miami Heat, è 2-0 sui Celtics