Nba: Denver si prende gara-1 con Phoenix

playoff nba

I Nuggets vincono 125-107 e volano sull'1-0: decisivi Murray e Jokic, oltre che il 37-19 del secondo quarto

© Getty Images In attesa di scoprire la seconda semifinale ad Ovest, a Denver si apre la serie tra i Nuggets e Phoenix. A vincere gara-1 in Colorado è la capolista della Regular Season, che si impone 125-107 in un match indirizzato dal +18 (37-19) del secondo quarto. Decisivi Jamal Murray (34 punti) e Nikola Jokic (24 con 19 rimbalzi), mentre ai Suns non bastano i 29 di Durant e i 27 di Booker. Nella notte tra lunedì e martedì andrà in scena gara-2.

Nella Western Conference non si conosce ancora la seconda semifinale (in programma gara-7 tra Sacramento e Golden State, con i Lakers che attendono), ma nel frattempo inizia la serie della prima sfida che mette in palio un posto nell'atto conclusivo ad Ovest. Gara-1 di Denver-Phoenix va ai padroni i di casa, che vincono 125-107 e volano sull'1-0. Un match indirizzato fortemente dal 37-19 del secondo quarto, un +18 che coincide col distacco finale visto che nella ripresa i Suns non riescono a recuperare dopo il 68-51 dell'intervallo lungo. Due i protagonisti assoluti: Jamal Murray e Nikola Jokic. Il canadese mette a referto 34 punti con ben 6 triple e un ottimo 13/24 dal campo. L'MVP delle ultime due Regular Season (in attesa di scoprire quello del 2022/2023), invece, ne realizza 24, aggiungendoci inoltre 19 rimbalzi pur chiudendo con 9/21 al tiro. Un ottimo contributo lo dà però anche Gordon, a quota 23 con appena 4 errori (9/13). Numeri più che sufficienti ad avere la meglio sulla coppia composta da da Kevin Durant e da Devin Booker: per l'ex Brooklyn è doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi, mentre il secondo chiude a 27. Il problema dei Suns, però, è che poi solo Ayton (14) e Chris Paul (11 con 5 assist) superano la doppia cifra. Nella notte italiana tra lunedì e martedì, sempre a Denver, andrà in scena gara-2, poi la contesa si sposterà in casa dei Suns: i Nuggets sperano di andare in Arizona sul 2-0, mentre Phoenix proverà ad invertire il fattore campo prima del doppio match interno.