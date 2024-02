Nba: Danilo Gallinari ai Bucks da free agent

BASKET

Terza squadra stagionale per il 35enne lombardo, che ha scelto di giocare con Antetokounmpo e Lillard

Eleonora a Milwaukee col suo Gallo a tifare Bucks



































© instagram 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Danilo Gallinari giocherà con i Milwaukee Bucks per il resto della stagione, come ha rivelato il suo agente Michael Tellem a Espn. Si tratta del terzo cambio stagionale per il "Gallo" che quest'anno ha giocato per Washington Wizards e Detroit Pistons. Il giocatore italiano, 35 anni e alla sua 14 stagione negli Usa, era corteggiato da numerose squadre. Sulla sua scelta hanno influito le ambizioni di vittoria del titolo da parte dei Bucks che al momento sono una delle miglior squadre Nba della stagione. I Bucks - terzi nella Eastern Conference con un record di 35-20 - possono contare su due stelle come Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Vedi anche Basket Basket, Cordinier allontana l'NBA: "Adesso voglio vincere la Coppa Italia con Bologna" Probabile che l'italiano possa rientrare tra le prime rotazioni in panchina dell'allenatore Doc Rivers. Gallinari ha una media di 15.2 punti e 4.7 rimbalzi. Ha giocato anche per New York Knicks, Denver Nuggets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks. Lascia i Detroit Pistons dove ha appena fatto il suo arrivo un altro italiano, Simone Fontecchio.

Il suo agente Michael Tellem segue tra gli altri Jakob Poeltl dei Toronto Raptors, Dorian Finney-Smith dei Brooklyn Nets, Ousmane Dieng degli Oklahoma City Thunder e Jerome Robinson dei Golden State Warriors.