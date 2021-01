Nba: Curry stende i Lakers, ai Nets il big match contro Milwaukee

Nove le partite nella notte Nba: gli Warriors (26 per Curry) rimontano dal -19 e battono 115-113 i Lakers, Harden e Durant (34 e 30 punti rispettivamente) trascinano i Nets alla vittoria per 125-123 sui Bucks. Memphis sorprende Phoenix 108-104, Atlanta onora il Martin Luther King Day battendo 108-97 Minnesota. Male le texane: Houston sconfitta a Chicago, San Antonio cade a Portland, Dallas perde contro Toronto. Sorridono Miami e New York.

Getty Images