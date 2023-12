Nba Cup, vincono i Lakers: Indiana ko in finale  

NBA

A Las Vegas, i gialloviola di Los Angeles si impongono 123-109: decisivi Davis, Reaves e James

© Getty Images La prima edizione dell'Nba Cup va ai Los Angeles Lakers, che nella finalissima di Las Vegas battono 123-109 gli Indiana Pacers. I gialloviola conducono per quasi tutta la gara, partendo forte e allungando nel secondo tempo. A risultare decisivi sono Anthony Davis, Austin Reaves e LeBron James, che mettono a referto rispettivamente 41, 28 e 24 punti, con AD e il Re che chiudono in doppia doppia realizzando anche 20 e 11 rimbalzi.

Non poteva che andare a LeBron James la prima edizione dell'Nba Cup. La finalissima dell'In-Season Tournament sorride ai Los Angeles Lakers: 123-109 ad Indiana. Un vero trionfo gialloviola a Las Vegas nonostante un match in discussione anche nel finale, quando i Pacers riescono ancora a essere a contatto con gli uomini di Ham. Già nel primo quarto, però, le intenzioni dei Lakers sono evidenti, visto che arriva subito un +7 (24-17). Prima dell'intervallo lungo, Haliburton e compagni tornano anche a un possesso di distanza (58-56), ma gli ultimi minuti del primo tempo e l'inizio della ripresa risultano fondamentali. I gialloviola, infatti, tornano dopo l'intervallo lungo più scatenati che mai e trovano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (74-63).

Indiana riesce solo in parte a limitare i danni e a 12 minuti dalla fine è 90-82 in favore dei Lakers. I Pacers tornano a sperare sul 102-99, ma un parziale di 13-0 pone fine ai giochi: il 115-99 spegne ogni tentativo di rimonta e, alla fine, il risultato con cui si chiude la prima edizione dell'In-Season Tournament dell'Nba è 123-109. Il migliore è indiscutibilmente Anthony Davis, che mette a referto una super doppia doppia da 41 punti e 20 rimbalzi con, inoltre, il 67% dal campo (16/24), mentre sono 28 per Austin Reaves e 24 con 11 rimbalzi per LeBron James, che aggiunge un altro trofeo alla sua collezione. Si sciolgono sul più bello, invece, i Pacers: Haliburton chiude con 20 punti (gli stessi di Mathurin) e 11 assist, ma non bastano.