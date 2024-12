Nba Cup: ecco la finale attesa, Oklahoma e Milwaukee si giocheranno il titolo

MILWAUKEE BUCKS-ATLANTA HAWKS 110-102

Saranno i Milwaukee Bucks a sfidare gli Oklahoma Thunder nella finalissima della Nba Cup, prevista per mercoledì alle 2.30 italiane, grazie a una rimonta al cardiopalma sugli Atlanta Hawks. Trae Young e compagni ribaltano infatti il -6 di metà gara (55-49) e chiudono in vantaggio nel terzo quarto (83-82), prima di affondare nei minuti finali: un parziale di 28-19 vale il successo finale dei Bucks per 110-102. A fare la differenza sono le stelle di Doc Rivers, che continuano a trascinare una squadra in profonda risalita dopo l'avvio-shock e quell'esonero sfiorato per il tecnico. Giannis Antetokounmpo trascina e sfiora la tripla doppia: 32 punti, 14 rimbalzi e 9 assist per precedere Damian Lillard (25) e Brook Lopez (16) nel tabellino della sua squadra. Milwaukee sale così in 6a posizione a Est, con una striscia aperta di tre successi consecutivi e due soli ko nelle ultime dieci gare. Una scalata vera e propria che consente ai Bucks di superare proprio Atlanta (14-13), che non riesce a capitalizzare la sontuosa prova da 35 punti e 10 assist di Trae Young. Il play degli Hawks è in grandissimo spolvero, i suoi compagni però non vanno oltre i 15 punti di Jalen Johnson (che ci aggiunge 10 rimbalzi) e De'Andre Hunter. Occasione sprecata per Atlanta, che si ferma sul più bello. Milwaukee, invece, riscatta il ko dell'anno scorso: allora i Bucks uscirono in semifinale contro Indiana, mentre stavolta lotteranno per vincere l'Nba Cup.