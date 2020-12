Nba: Clippers umiliati da Dallas, ko per le big a Est

Gara clamorosa a Los Angeles: privi di Kawhi Leonard, i Clippers sbagliano tutto e Dallas li umilia, rifilando 50 punti di scarto già all’intervallo, che è il più ampio margine in un tempo nella storia della Nba. Tutto facile invece per i Lakers contro Minnesota. Primo ko stagionale per i Nets contro Charlotte. Sconfitte a Ovest anche per i Bucks e i Celtics. La tripla allo scadere di Damion Lee regala il primo successo agli Warriors contro i Bulls.

Getty Images