Nba: Clippers e Hawks pareggiano la serie sul 2-2

NBA

Gara-4 delle semifinali di Conference a Ovest vede Los Angeles stendere Utah, mentre Atlanta ha la meglio contro Philadelphia con anche 7 punti di Gallinari

L’unica certezza delle due semifinali di Western Conference è che entrambe le partite andranno quantomeno a gara-6: i Los Angeles Clippers e gli Atlanta Hawks ottengono infatti il successo che porta le rispettive serie contro Utah e Philadelphia sul 2-2. I californiani toccano il +29 e controllano i Jazz con 31 punti a testa di George e Leonard, mentre la squadra di McMillan rimonta 18 lunghezze di svantaggio guidata da Young: 7 punti di Gallinari.

LOS ANGELES CLIPPERS-UTAH JAZZ 118-104

I Clippers rimontano il doppio svantaggio accumulato nelle prime due partite della serie contro i Jazz. Los Angeles domina il primo quarto per 30-13, tocca il +29 nel secondo e non si volta più indietro, controllando tutti i tentativi di rimonta di Utah nel resto del match, chiudendo la partita senza Kawhi Leonard in campo. Quest’ultimo realizza 31 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi con 9/19 dal campo e 3/7 dall’arco, con tanto di schiacciata fenomenale su Derrick Favors. Nel finale di gara accusa un dolore al ginocchio destro che lo costringe a tornare in panchina per precauzione. Non è comunque da meno Paul George: 31 punti anche per lui, tirando 9/20 dal campo con 4 triple a segno e 9/10 ai liberi insieme a 9 rimbalzi e 4 assist e firmando i canestri più importanti per tenere a bada i Jazz rientrati fino al -10 a pochi minuti dalla fine. Il terzo realizzatore in doppia cifra per L.A. è un Marcus Morris perfetto nel primo tempo (5/5 da tre per 24 punti finali) con 21 punti dalla panchina per battere gli 11 di quella dei Jazz. La migliore squadra della regular season si sveglia troppo tardi: Donovan Mitchell è volenteroso (13/15 ai liberi) ma impreciso (9/26 dal campo) per 37 punti finali e per la sua sesta partita consecutiva sopra quota 30. Bojan Bogdanovic ne aggiunge 18 e Joe Ingles 19, ma dopo l’inizio shock i Jazz non sono più realmente tornati in partita.



ATLANTA HAWKS-PHILADELPHIA 76ERS 103-100

Sotto di 18 lunghezze nel secondo quarto, Atlanta riesce invece nell’impresa di negare la terza vittoria consecutiva di Philadelphia nella serie, passando avanti a 1:17 dalla fine di gara-4 con un floater di Trae Young e resistendo ai due tentativi di sorpasso e aggancio dei Sixers, con gli errori al tiro di Joel Embiid (sottomano del sorpasso sbagliato) e Seth Curry (tripla del pareggio sulla sirena fallita). Trae Young trascina gli Hawks non tanto a livello di percentuali (8/26 alla fine con 3/11 da tre), quanto di coinvolgimento dei compagni, chiudendo con 25 punti e 18 assist (il più giovane di sempre a riuscirci nella storia dei playoff) in 40 minuti sul parquet. In un quintetto tutto in doppia cifra, spiccano i 22 punti di Bogdan Bogdanovic (pur tirando 9/24) e le doppie doppie di Clint Capela (12+13) e John Collins (14+12), oltre ai 10 punti di Kevin Huerter. Danilo Gallinari viene utilizzato per oltre 22 minuti in uscita dalla panchina, anche se tira male (1/6 dal campo di cui 1/3 dall’arco) per 7 punti e 6 rimbalzi. Benché avesse un ginocchio che lo ha costretto a delle cure già nel secondo quarto, Joel Embiid chiude con 17 punti e 21 rimbalzi in 36 minuti; stessa produzione di Seth Curry (che fallisce la tripla del possibile pareggio sulla sirena) alle spalle dei 20 di Tobias Harris e la tripla doppia sfiorata da Ben Simmons (11 punti, 12 rimbalzi e 9 assist ma 1/5 ai liberi).