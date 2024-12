Nba: Cleveland ok, Boston perde con Memphis

NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 111-120

C'è anche la firma di Simone Fontecchio in una delle sorprese della notte: Detroit si impone al Madison Square Garden e piega 120-111 i Knicks. Per l'italiano arrivano 6 punti con due triple, oltre a 2 rimbalzi e 3 assist. Buona prestazione in una serata in cui i Pistons fanno il colpaccio grazie soprattutto alla tripla doppia di Cunningham, a quota 29 con 15 assist e 10 rimbalzi. New York paga il pessimo avvio (-16 dopo 12 minuti) e il 31-26 in favore degli ospiti negli ultimi 12 minuti. A Est, Detroit è ora undicesima con 10-15 di record contro il 14-9 dei Knicks, che scivolano al quarto posto.