Nba: Cleveland e Oklahoma non si fermano, 14a di fila per i Thunder. LeBron James da sogno

Contro l'ottima Houston vista sin qui non ci sono difficoltà per i Boston Celtics che, pur senza Jaylen Brown, forniscono una prova di forza da campioni in carica. Termina 109-86 in Texas e, da metà gara in poi, non c'è storia: il vantaggio decolla in doppia cifra e i Celtics consolidano ulteriormente il loro secondo posto a Est (26-9) col terzo successo consecutivo. Merito di Derrick White, che con 23 punti e 6/12 da tre è il top-scorer dei suoi, precedendo la coppia Tatum-Pritchard a quota 20. Non bastano i 27 punti di Jalen Green ai Rockets, che trovano un contributo esiguo da Sengun (14) e pagano una serataccia che li vede tirare al 36.4% di squadra. Gli uomini di Ime Udoka non sembrano mai in grado di vincere e si arrendono, mantenendo comunque la terza posizione a Ovest (22-12).