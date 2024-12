Nba: Cleveland domina a Brooklyn, Fontecchio vince all'overtime

TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 121-122

Colpaccio dei Bulls in trasferta: in Canada, contro Toronto, arriva una vittoria per 122-121, con il successo finale che arriva grazie al libero di Williams a 4" dalla sirena, sulla quale arriva poi l'inutile tripla di Shead. Non c'è infatti tempo per rimettere la palla in gioco e allora sorride Chicago, trascinata dai 24 punti di Vucevic. Tra le fila dei Raptors, invece, non bastano i 32 di Barrett, che va pure ad un assist dalla doppia doppia. Chicago resta in zona play-in insieme ai Pacers (12-15), con Toronto penultima (7-20) dopo il quinto ko consecutivo.