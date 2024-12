Nba: Cleveland batte Washington, Memphis ok. Crollano le due di Los Angeles

PORTLAND TRAIL BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS 116-118

Grazie ai liberi a 2" dalla sirena finale, San Antonio batte 118-116 Portland e si conferma in risalita, in piena zona che vale la post Season. Gli Spurs ringraziano il francese, autore di 28 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e dei due canestri che sbloccano la sfida, fino a quel momento in parità. Ma la squadra del Texas può tirare un sospiro di sollievo, dato che a 12 minuti dalla fine è sotto di 8 punti (88-80) dopo un clamoroso 46-28 nel terzo periodo per i Blazers, che cadono nonostante i 32 di Grant e i 30 di Simons. Oltre a Wembanyama, invece, tra le fila degli Spurs vi cono i 23 di Vassell dalla panchina e i 19 di Champagnie.