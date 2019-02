Nba, chiuso il mercato: Gasol va a Toronto, Davis rimane a New Orleans

07/02/2019

I Memphis Grizzlies hanno deciso di inviare ai Toronto Raptors Marc Gasol. È questo il grande colpo che scuote l’ultimo giorno di mercato della Nba. A Memphis arrivano Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles e una seconda scelta al Draft del 2024. A Toronto il centro campione europeo e mondiale si riunirà con il selezionatore della Nazionale spagnola Sergio Scariolo e avrà una player option da 25,1 milioni per la prossima stagione. Nei giorni scorsi Memphis aveva chiesto Conley e Gasol offrendo in cambio Lowry e Valanciunas, ma l’offerta era stata rifiutata da Toronto. Nell’ultimo giorno di questa Trade Deadline non è invece andato in porto il trasferimento di Anthony Davis da New Orleans a Los Angeles. Il centro avrebbe potuto trovare LeBron James per potere trascinare i Lakers ai playoff, ma l’affare non è andato a buon fine. Queste invece tutte le altre trade più importanti di giornata.



Ai Magic arriva Markelle Fultz; ai Sixers Jonathon Simmons, una scelta al 1° giro 2020 e una scelta al 2° giro.



I Clippers prendono Ivica Zubac e Michael Beasley: i Lakers Mike Muscala.



Ai Grizzlies arriva Avery Bradley; ai Clippers Garrett Temple e JaMychal Green.



I Bucks prendono Nikola Mirotic; ai Pelicans giungono Stanley Johnson, Jason Smith, e 4 future scelte al 2° giro.



Ai Sixers va James Ennis III; i Rockets avranno una scelta al 2° giro 2021.



I Pelicans prendono Markieff Morris e una scelta al 2° giro 2023; ai Wizards arriva Wes Johnson.



Si trasferisce ai Kings Harrison Barnes; ai Mavs approdano Justin Jackson e Zach Randolph.