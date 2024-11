Nba: Cavs e Thunder sempre a punteggio pieno, Lakers ko a Detroit

Cammino intonso per gli Oklahoma City Thunder, che regolano anche gli Orlando Magic approfittando dell'assenza di Paolo Banchero: settimo successo su sette per la leader della Western Conference, mentre gli ospiti si fermano in ottava posizione a Est (3-5). Ad Okc bastano i 23 punti di Jalen Williams, che fa meglio anche di Shai Gilgeous-Alexander, fermo a quota 21 con 9 assist. Holmgren troneggia in difesa e trova 14 punti, mentre i Magic sono spuntati in attacco e fragili nella fase di non possesso. Non bastano i 22 punti di Franz Wagner e i 19 di Jalen Suggs per risollevare un'autentica serataccia, con Banchero out e un misero 35% al tiro nella notte di Oklahoma. C'è molto da lavorare per Orlando, nella sua rincorsa ai playoff: già 5 ko in 8 gare.