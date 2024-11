Nba: Cavs e Thunder proseguono a punteggio pieno, nuovo ko per Milwaukee

LOS ANGELES CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 92-105

Proseguono le sfortune dei Clippers all'Intuit Dome, che consegna un'altra sconfitta alla formazione di Los Angeles. Questa volta Harden e compagni se la giocano per metà gara contro Okc, per poi farsi superare nel terzo quarto (81-78) e crollare col parziale di 24-14 nell'ultimo periodo, che sancisce il ko per 105-92. Sesto successo in sei gare per i Thunder, che sono l'unica squadra imbattuta insieme ai Cavs e beneficiano della prova da migliore in campo di Shai Gilgeous-Alexander: 25 punti e 9 assist per guidare la squadra davanti a Dort (16) e Williams (15), con Chet Holmgren in doppia cifra (10+14). Rispondono con un ottimo Norman Powell i Clippers, ma i suoi 24 punti e la doppia doppia di Harden (12+13 rimbalzi) non bastano per ottenere un risultato positivo in casa. I Clippers restano terzultimi a Ovest (2-4), dove guida proprio Okc col 100% di successi (6-0).