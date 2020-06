Nba, Brooklyn Nets; due giocatori positivi al coronavirus

Sono DeAndre Jordan e Spencer Dinwiddie i giocatori dei Brooklyn Nets risultati positivi al coronavirus. Il centro Jordan, nell'annunciare la positività, ha anche spiegato che non si unirà alla squadra per la ripresa della stagione NBA ad Orlando, in Florida. In precedenza anche la guardia Dinwiddie aveva rivelato di essere risultato positivo e di avere ancora sintomi. Con Jordan e Dinwiddie sono ben sei i giocatori di Brooklyn risultati positivi, fra cui la super star Kevin Durant. Tutti non torneranno in campo per la ripresa della stagione. Anche l'altra stella della squadra Kyrie Irving ha dichiarato di non voler scendere in campo. Jordan ha spiegato di aver appreso della sua positività domenica sera dopo essere tornato a New York.