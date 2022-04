Nba: Brooklyn e Minnesota accedono ai playoff  

NBA

I Nets superano Cleveland con un super Irving: se la vedranno con Boston al primo turno. I Timberwolves passano contro i Clippers e si guadagnano la sfida a Memphis

Brooklyn non sbaglia e vince 115-108 il play-in contro Cleveland, qualificandosi al primo turno dei playoff Nba dove affronterà i Boston Celtics. I Nets stendono i Cavs al Barclays Center grazie ai 34 punti di Kyrie Irving e ai 25 di Kevin Durant. Avanza anche Minnesota, che batte 109-104 i Los Angeles Clippers grazie a Edwards (30) e Russell (29) e nonostante la serataccia di Towns: i Timberwolves se la vedranno ora con i Memphis Grizzlies. Getty Images

BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 115-108

Al primo turno dei playoff sarà Boston contro Brooklyn: i Nets, infatti, si aggiudicano 115-108 il play-in contro Cleveland, guadagnandosi la sfida a Tatum e compagni, arrivati secondi ad Est dopo le 82 partite di Regular Season: i Cavs, invece, attendono una tra Atlanta e Charlotte per giocarsi l'ultima possibilità di accedere al primo turno (e affrontare la capolista Miami). Gli uomini di Nash partono subito forte e a fine primo quarto hanno già doppiato i Cavs: 40-20. Gli ospiti, spinti da un Darius Garland da 34 punti e 13/24 al tiro, provano a risalire, ma riescono soltanto a rendere meno amaro un ko che, comunque, non compromette definitivamente la post Season. Brooklyn, invece, gioisce grazie ai due fenomeni già in formato playoff: il grande ex Kyrie Irving è top scorer con 34 punti insieme a Garland, ma aggiunge anche 12 rimbalzi e un perfetto 9/9 in area che, sommato al 3/6 dall'arco, fa 12/15: 80% al tiro, con anche 7/7 ai liberi. Prestazione mostruosa che regala ai suoi Nets la sfida a Boston, trascinata al secondo posto da un'altra temibile coppia: quella composta da Jayson Tatum e Jaylen Brown.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES CLIPPERS 109-104

Il fattore campo si conferma decisivo anche nel primo play-in ad Ovest: Minnesota, infatti, batte 109-104 i Los Angeles Clippers e si qualifica per il primo turno dei playoff, raggiungendo la seconda in Regular Season, vale a dire Memphis. Una vittoria che arriva in rimonta e nel finale, perché se il primo tempo finisce con i Timberwolves avanti di un solo possesso (53-51), nella ripresa la formazione di Lue si porta in vantaggio, arrivando al +6 a fine terzo periodo (84-78). La questione si complica ulteriormente quando Karl-Anthony Towns esce per raggiunto numero di falli, ma arriva un parziale di 13-2 che consente a Minnesota di rimontare i Clippers. Decisivi, a fine gara, i 30 punti di Anthony Edwards e i 29 di D'Angelo Russell, mentre i 34 punti con 10/24 al tiro (e 6/12 dall'arco) di Paul George non bastano a salvare Los Angeles, che attende ora la vincente tra Pelicans e Spurs per disputare l'ultima, decisiva partita per qualificarsi al playoff. Obiettivo raggiunto, invece, per i Timberwolves, che sfideranno una delle squadre più in forma nel corso delle 82 partite di Regular Season: i Memphis Grizzlies di Ja Morant.