Nba: Boston vola sul 2-0, riscatto per Cleveland e Phoenix   

NBA

I Celtics superano ancora Atlanta, i Cavs e i Suns pareggiano le rispettive serie: battuti i Knicks e i Clippers

© Getty Images Nella notte Nba, Boston vince anche gara-2 e si porta sul 2-0 nella serie contro Atlanta: i Celtics, infatti, battono 119-106 gli Hawks. Non sbagliano la seconda sfida interna Cleveland e Phoenix, che superano rispettivamente Knicks e Clippers. I Cavs si impongono 107-90 sulla franchigia di New York, mentre i 38 punti di Devin Booker risultano decisivi nel 123-109 che permette ai Suns di presentarsi a Los Angeles sull'1-1.

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 119-106

Boston si presenterà in Georgia sul 2-0: nella seconda sfida del TD Garden, infatti, i Celtics battono 119-106 Atlanta e si prendono il doppio vantaggio in vista di gara-3 e gara-4 in casa degli Hawks, che restano sempre a distanza di sicurezza e non riescono a mettere in dubbio il secondo successo dei vicecampioni in carica. Già nel primo tempo, infatti, i padroni di casa sono avanti e si presentano all'intervallo sul +12 (61-49). Ad inizio ripresa, gli ospiti sembrano in grado di riavvicinarsi, ma nei 12 minuti conclusivi Boston tiene a debita distanza Atlanta, che perde nonostante uno scatenato Dejounte Murray dall'arco: 7 triple a segno sulle 13 tentate e senza tiri liberi per un totale di 29 punti, che purtroppo per gli Hawks sono anche gli stessi che mette a referto Tatum, a quota 10 nei rimbalzi e quindi in doppia doppia. Sono 26, inoltre, per Derrick White, oltre ai 18 di Jaylen Brown e ai 14 di Marcus Smart. Ad Atlanta non bastano neanche i 24 di Young (impreciso al tiro, 9/22) e la doppia doppia di Hunter, a quota 18 come Bogdanovic ma con anche 12 rimbalzi. Adesso, Boston sogna di chiudere la contesa già in Georgia, mentre gli Hawks puntano a pareggiare per prolungare la serie almeno a gara-6.

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES CLIPPERS 123-109

Doveva arrivare il riscatto ed è arrivato: Phoenix batte 123-109 i Clippers e pareggia la serie, ora sull'1-1. Decisiva la ripresa, visto che all'intervallo è perfetta parità: 59-59. I Suns concedono appena 50 punti nel secondo tempo alla franchigia di Los Angeles, che stavolta deve arrendersi nonostante i 31 punti di Kawhi Leonard. A trascinare i padroni di casa è Devin Booker, autore di 38 punti e 9 assist, mentre sono 25 per Kevin Durant, 17 per Craig, 16 per Chris Paul e 14 per Ayton, in doppia doppia con 13 rimbalzi. I Clippers trovano anche un ispirato Russell Westbrook, a quota 28 con 9/16 dal campo e 8/8 ai liberi, ma la prestazione dell'ex Lakers, oltre ai 12 di Gordon e Powell e i 10 di Mann, non salvano la formazione di Lue. Adesso, la serie è in perfetta parità e gara-3 e gara-4 si svolgeranno alla Crypto.com Arena di Los Angeles: Phoenix cercherà di vincere almeno una delle due sfide per riprendersi il fattore campo, mentre i Clippers punteranno al doppio colpo per tornare in Arizona con il primo di tre match point a disposizione.

CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 107-90

Non sbaglia il secondo match interno neanche Cleveland, che si impone 107-90 su New York e, esattamente come Phoenix, porta la serie sull'1-1, prolungandola almeno a gara-5. Stavolta, non c'è storia: i Cavs dominano il primo tempo chiudendo sul +20 (59-39) e doppiando i Knicks nel secondo quarto (34-17). Così, la ripresa diventa poco più di una formalità, con gli ospiti che provano nel finale a riportarsi sotto ma senza successo. Tre i trascinatori in Ohio: Darius Garland, autore di 32 punti con 6 triple e 10 liberi, LeVert, che chiude a quota 24 con 9/16 dal campo, e Donovan Mitchell, in doppia doppia con 17 punti e 13 assist, gli stessi che trova anche Mobley che aggiunge a sua volta 13 punti. Numeri che vanificano quelli di New York, con Julius Randle top scorer con 22 punti e Brunson che ne realizza 20. Il problema per i Knicks è che gli unici due in doppia cifra, poi, sono Barrett (14) e Quickley (12): troppo poco per pensare di rimettere in discussione gara-2. Adesso, si vola al Madison Square Garden, teatro del terzo e del quarto appuntamento della serie. I Cavs devono vincere almeno una delle due partite esterne per riprendersi il fattore campo, mentre i Knicks punteranno sul parquet di casa per salire sul 3-1 ed ipotecare il passaggio del turno.