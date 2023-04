Nba: Boston vince ad Atlanta e chiude la serie  

NBA

I Celtics si impongono 128-120 e mettono a segno il punto del 4-2: ora è semifinale di Conference contro Philadelphia

© Getty Images Sarà tra Philadelphia e Boston l'altra semifinale della Eastern Conference nei playoff Nba. Dopo l'incredibile ko in gara-5, infatti, i Celtics si impongono 128-120 ad Atlanta in casa dei Hawks e chiudono la serie sul 4-2, qualificandosi per la sfida contro i 76ers. Decisivi i 32 punti di Jaylen Brown e i 30 di Jayson Tatum, gli stessi di Trae Young che, però, stavolta non riesce a salvare la franchigia della Georgia dall'eliminazione.

La seconda volta è quella buona per Boston che, dopo il ko al TD Garden in gara-5 contro gli Hawks, vince 128-120 ad Atlanta e chiude la serie sul 4-2, avanzando al secondo turno: sarà semifinale di Conference ad Est contro Philadelphia, la sfida che promette maggiore spettacolo. Non riesce un altro miracolo ai georgiani, che cedono proprio negli ultimi 12 minuti fallendo l'occasione di tornare al TD Garden per quella che sarebbe stata una meravigliosa gara-7. L'equilibrio, infatti, dura per più di tre periodi, al termine dei quali è 90-88 in favore dei padroni di casa. Decisivo, così, il 30-20 in favore dei vicecampioni in carica, trascinati da Jaylen Brown e Jayson Tatum, autori rispettivamente di 32 e 30 punti, ma con il numero 0 che aggiunge anche 14 rimbalzi chiudendo con un ottimo 11/20 dal campo. L'eroe di gara-5, Trae Young, chiude sì con 30 punti e 10 assist, ma anche con una percentuale al tiro inferiore al 33% (9/28). Al rientro dalla sospensione, è doppia doppia per Dejounte Murray, che però non va oltre 14 punti e 11 assist. Non bastano neanche i 20 di Hunter, i 16 di Collins, i 12 di Bogdanovic e i 10 con 10 rimbalzi di Capela. Boston lancia ora la sfida a Philadelphia in una semifinale di Conference ad Est che promette scintille. Esce nonostante tutto tra gli applausi Atlanta, che tutti davano per spacciata e che invece è riuscita a prolungare fino a gara-6 una serie che molti credevano si sarebbe conclusa con largo anticipo.