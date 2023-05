Nba: Boston vince a Philadelphia, Phoenix accorcia su Denver

NBA

I Celtics e i Suns battono rispettivamente i Sixers e i Nuggets: le due serie ora sono sul 2-1

© Getty Images Nella notte Nba, vincono Boston e Phoenix, rispettivamente contro Philadelphia e Denver. I Celtics si riprendono il fattore campo imponendosi 114-102 in casa dei Sixers e portandosi sul 2-1: decisivi i 27 punti di Tatum e i 23 di Brown, non bastano i 30 di Embiid. In Arizona, invece, i Suns battono 121-114 i Nuggets e accorciano le distanze (serie sul 2-1) grazie agli 86 punti combinati di Devin Booker (47) e Kevin Durant (39).

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 102-114

Secondo ribaltone nella serie tra Philadelphia e Boston: in gara-3, la prima al Wells Fargo Center, i Celtics vincono 114-102, riprendendosi il fattore campo e mettendo a segno il punto del 2-1. Un successo che i detentori del titolo della Eastern Conference costruiscono grazie alla fase centrale della sfida, in particolare con il 60-48 ottenuto complessivamente nel secondo e terzo periodo. Così, a 12 minuti dal termine, gli ospiti sono sul +11 (88-77): non riesce la rimonta a Philadelphia, che esce così sconfitta dal primo match interno. Dopo i problemi di gara-2, Jayson Tatum si riprende il ruolo di leader dei Celtics e ne mette a referto 27 con 10 rimbalzi, accompagnato dai 23 di Jaylen Brown e dai 17 di Al Horford. Sono 15, invece, per Brogdon e Smart e 13 per White. L'Mvp della Regular Season, invece, non riesce a tenere a galla i suoi: Joel Embiid chiude a 30 punti e 13 rimbalzi, in doppia doppia esattamente come James Harden (16 con 11 assist), che però fa registrare numeri al tiro pessimi (3/14). La serie è ora sul 2-1 per i Celtics, che in gara-4 avranno l'occasione di costruirsi il primo match point. I Sixers, invece, non hanno scelta: devono pareggiare la serie per evitare di uscire virtualmente dai playoff.

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 121-114

Doveva arrivare una risposta in casa ed è decisamente arrivata: Phoenix batte 121-114 Denver e accorcia le distanze nella serie che vede avanti 2-1 i Nuggets. A trascinare i Suns sono i due devastanti fenomeni della franchigia dell'Arizona, priva di Chris Paul. Poco male, perché su 121 punti complessivi ben 86 portano la firma di Devin Booker, che ne mette a referto 47 con 9 assist e 6 rimbalzi (e con un clamoroso 20/25 al tiro), e Kevin Durant, a quota 39 e ad un passo dalla tripla doppia visti i 9 rimbalzi e gli 8 assist. I due sono gli unici in doppia cifra nella squadra, ma segnano il 71% dei punti di Phoenix in questa gara-3. Nonostante una coppia devastante, i Suns hanno bisogno del 31-26 dell'ultimo periodo per staccare definitivamente Denver, che si aggrappa inutilmente ai 32 di Murray, alla tripla doppia di Nikola Jokic (30 con 17 rimbalzi e 17 assist) e alla doppia doppia di Porter (21 con 12 rimbalzi). La serie vede ancora avanti per 2-1 i Nuggets, con la capolista ad Ovest in Regular Season che potrà rifarsi in gara-4 per salire sul 3-1 e arrivare in Colorado con il primo match point a disposizione. L'obiettivo dei Suns, invece, è mettere a segno il punto del 2-2 per tentare di ribaltare il fattore campo alla Ball Arena.