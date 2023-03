Nba: Boston travolge Milwaukee, ko anche Denver

BASKET

I Celtics riaprono la corsa al primo posto nella Eastern Conference, i Pelicans dominano in casa dei Nuggets

© afp Nella notte Nba arrivano due risultati clamorosi: Boston travolge 140-99 i Bucks a Milwaukee riaprendo la corsa al primo posto della Eastern Conference. Tatum e Brown realizzano in totale 70 punti, non bastano i 24 di Antetokoumpo. Brutta sconfitta anche per la capolista ad Ovest: Denver, infatti, crolla 107-88 in casa contro i Pelicans, trascinati dalla tripla doppia di Ingram. New Orleans è ancora ampiamente in corsa per i playoff.

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 99-140

Vittoria che fa rumore quella di Boston in casa di Milwaukee. Non tanto per la classifica, anche se con questo successo i Celtics riaprono ufficialmente la corsa al primo posto della Eastern Conference, ma per il distacco finale: il 140-99 che matura al Fiserv Forum è inaspettato e clamoroso, con la sfida già ampiamente indirizzata dopo metà gara. All'intervallo lungo, infatti, è 75-47 per i vicecampioni in carica, mentre il 39-27 del solo terzo quarto pone virtualmente fine alla contesa. A trascinare i trionfatori ad Est nella scorsa stagione sono Jayson Tatum e Jaylen Brown: il primo mette a referto ben 40 punti con il 67% dal campo (12/18), con 8 triple a segno sulle 10 tentate e un perfetto 8/8 ai liberi. Il secondo, invece, ne realizza 30 con 13/20 al tiro. 70 punti complessivi, metà dei totali di squadra. Inutili, di conseguenza, i 24 di Giannis Antetokounmpo che non riesce mai a tenere in gara i suoi. Adesso, con cinque partite rimaste sia a Milwaukee che a Boston, i Bucks sono primi in classifica con due gare di distanza: 55-22 il record dei Bucks, 53-24 quello dei Celtics. Da qui alla fine della Regular Season, entrambe affronteranno Philadelphia e Toronto, ma Antetokoumpo e compagni dovranno vedersela anche con Memphis: il testa a testa è più vivo che mai.

DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS 88-107

L'altro risultato di serata è altrettanto clamoroso: Denver, prima ad Ovest, si fa battere 107-88 in casa dai Pelicans, ora ad una gara di distanza dal sesto posto che vale l'accesso diretto ai playoff. New Orleans si aggiudica tutti i parziali di serata, volando sul +10 a fine primo tempo (50-40) e allungando nella ripresa, soprattutto con il 25-18 dell'ultimo quarto. Il mattatore della serata è Brandon Ingram, autore di una clamorosa tripla doppia: 31 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, con un ottimo 13/22 al tiro e 5/6 ai liberi, tentando soltanto una tripla e senza mandarla a segno. Un ottimo contributo, però, lo dà anche McCollum, che ne realizza 23 con 8/15 dal campo (e 6/8 dall'arco) e un plus/minus di 27. Il resto lo fanno i 15 punti di Murphy e Valanciunas, con il lituano che aggiunge anche 12 rimbalzi. Senza Nikola Jokic, invece, per i padroni di casa è dura: il migliore è Jamal Murray con 21 punti, ma i cinque giocatori complessivamente in doppia cifra per i Nuggets non evitano il ko. Il primo posto non sembra comunque essere a rischio, visto che con sei gare ancora da disputare Denver ne ha tre di vantaggio: 51-25 contro il 48-28 di Memphis. I Pelicans, invece, sono a quota 39-38, settimi con lo stesso record di Minnesota e, potenzialmente, dei Lakers (38-38) e ad una gara di distanza da Golden State (40-37)