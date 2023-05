Nba: Boston travolge Miami e porta la serie a gara-6  

NBA

I Celtics firmano l'uno-due, sconfiggendo 110-97 gli Heat, e portano la serie sul 3-2 con quattro giocatori sopra venti punti. Sottotono Butler

Due vittorie consecutive e serie riaperta. I Boston Celtics dimostrano di aver capito come battere Miami e prolungano ulteriormente la finale dell'Eastern Conference in Nba, portandosi sul 3-2. Al Td Garden non c'è partita, perchè Tatum e compagni accumulano subito un ampio vantaggio che viene difeso fino al 110-97 finale, che porta tutti a gara-6. Gara sottotono per Butler e compagni, mentre i Celtics portano quattro giocatori sopra venti punti.

I Boston Celtics dimostrano di aver trovato una chiave per scardinare la difesa dei Miami Heat e metterli regolarmente in difficoltà, ma soprattutto mostrano che la precedente vittoria non era arrivata per caso. Dopo aver toccato il fondo col 128-102 di gara-3, coach Mazzulla e i suoi hanno infatti saputo compattarsi e vincere due gare consecutive, col 110-97 di stanotte che va a portare la serie sul 3-2 e alla gara-6. Il match resta aperto, di fatto, solo per pochissimi minuti. Per la precisione sette, quelli in cui i Celtics volano sul punteggio di 23-7 e indirizzano definitivamente la partita. Il vantaggio resterà infatti costantemente e inesorabilmente in doppia cifra, col +17 a metà gara e le successive schermaglie che lo accorciano leggermente fino al +13 finale (110-97). Una superiorità netta, quella vista al Td Garden, che spinge coach Spoelstra a non schierare Butler e Adebayo nell'ultimo quarto, così da risparmiare energie per la prossima sfida. Boston sfodera una grande prova offensiva, con quattro giocatori sopra i venti punti: Derrick White ne segna 24 (6/8 da tre), seguito da Smart (23), con Tatum (8 rimbalzi e 11 assist) a quota 21 in tandem con Brown. La nota negativa è l'infortunio del sesto uomo Malcolm Brogdon, che alza bandiera bianca per un infortunio al braccio destro. La sua assenza non si è sentita in questa sfida, ma potrebbe risultare determinante quando gli Heat andranno all'assalto. Troppo brutta e sottotono per essere vera, infatti, la prestazione di Miami: Adebayo si ferma a 16 punti, Jimmy Butler a 14 e il miglior realizzatore è Duncan Robinson (18). Tutti gli Heat stentano, sentendo l'assenza di Gabe Vincent e realizzando solo 44 punti col quintetto titolare. Pesano moltissimo le 16 palle perse, insieme all'inefficacia da tre. Il Td Garden assiste così al successo dei Celtics, che portano tutti sul 3-2 e alla gara-6. Appuntamento fissato per la notte tra sabato e domenica.