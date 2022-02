Nba, Boston stende gli Hawks di Gallinari. Bene Minnesota

NBA

I Celtics, trascinati da Tatum, battono Atlanta 105-95 e trovano l’ottava vittoria consecutiva. I Timberwolves espugnano Indiana 129-120

I Celtics si confermano una corazzata inarrestabile. Boston supera Atlanta 105-95 nella serata Nba anticipata per lasciare spazio al Super Bowl, trovando in Jason Tatum il proprio faro offensivo (38 punti). Partita tosta per Gallinari, con 2/8 al tiro. I Minnesota Timberwolves si impongono sul campo degli Indiana Pacers 129-120, spinti da uno strepitoso Anthony Edwards da 37 punti e da un ritrovato D’Angelo Russell (23 con 6 assist). afp

BOSTON CELTICS – ATLANTA HAWKS 105-95

Jason Tatum si conferma l’uomo franchigia di Boston e guida i Celtics a una bella vittoria interna contro gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, lontana parente della squadra in grado di arrivare fino alla finale di East Conference nella scorsa stagione. Gli uomini di coach Udoka faticano in avvio e vanno sotto anche di 15, schiacciati da Trae Young nel primo quarto (13 punti prima della prima sirena) e Bogdanovic nel secondo (12 punti personali). Quando Tatum si attiva, però, la musica cambia e Boston strappa un break di 42-21 per iniziare l’ultimo quarto avanti 87-78. Young sporca le percentuali (chiuderà con 5/14 da due e 4/12 da tre), pur arrivando a 30 personali, i 17 rimbalzi di Capela non bastano a spingere l’attacco Hawks. I Celtics, sempre guidati da Tatum (38 punti e 10 rimbalzi) e con un ottimo Williams a rimbalzo (14 con 10 punti) non concedono spazi per la rimonta e mettono in ghiaccio il 105-95 finale. Per Gallinari, 5 punti con 2/8 al tiro, non è la serata migliore. Per Boston è l’ottava vittoria consecutiva, che sembra lanciare verso il sesto posto (ultimo buono per i playoff diretti), Atlanta galleggia in decima con un record di 26-30.



INDIANA PACERS – MINNESOTA TIMBERWOLVES 120-129

I Pacers colano a picco, Minnesota si rialza e prova la rincorsa ai playoff diretti. I Timberwolves vincono 129-120, invertendo la tendenza dopo due ko consecutivi, e si presentano alla pausa per l’all star game in settima posizione nella West Conference. Merito soprattutto di uno strepitoso Anthony Edwards, che al secondo anno è già una star della squadra. Il sophomore mette a referto 37 punti (con 7/13 da tre) e, accompagnato da un D’Angelo Russell da 23 punti e 6 assist, prende per mano i suoi per trascinarli verso un successo costruito con il 41-25 di parziale nel secondo quarto, dopo un avvio a favore di Indiana. I padroni di casa provano a rientrare nel terzo, forti delle doppie doppie di Brissett (22 punti e 13 rimbalzi), Jalen Smith (17 punti e 12 rimbalzi) e soprattutto del nuovo acquisto Haliburton (22 punti e 16 assist), appena arrivato dai Kings e subito perno dell’attacco. I Pacers ci credono rientrando 94-96 nell’ultimo quarto, ma i T’Wolves allungano di nuovo e mettono la parola fine sul 129-120. Per Indiana, con il terzo peggior record a Est, è il sesto ko di fila.