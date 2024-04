Nba: Boston passa a Charlotte, Phoenix vince contro i Pelicans

NBA

Celtics ok sugli Hornets, Booker trascina i Suns a New Orleans. Atlanta batte Chicago, Indiana travolge Brooklyn

© afp Nella notte Nba, Boston vince ancora e si impone 118-104 in casa di Charlotte. Un super Devin Booker (52 punti e 9 assist) trascina Phoenix che supera 124-111 i Pelicans a New Orleans, mentre Atlanta batte Chicago (113-101) nell'anticipo del play-in che, salvo sorprese, dovrebbe disputarsi proprio tra Hawks e Bulls. Indiana travolge 133-111 Brooklyn, Orlando e Memphis ok di misura su Portland (104-103) e Detroit (110-108).

CHARLOTTE HORNETS-BOSTON CELTICS 104-118

Boston inizia la fase di avvicinamento ai playoff, dopo aver blindato la prima posizione in vista della post Season: 118-104 in casa di Charlotte che, invece, si conferma nei bassifondi della Eastern Conference. A trascinare i Celtics sono Tatum e Hauser che, rispettivamente da titolare e da panchinaro, mettono a referto 25 punti, con il primo che aggiunge anche 10 rimbalzi. Ci sono, inoltre, anche i 20 di Porzingis in un match che vede gli ospiti allungare con il 65-47 della fase centrale di gara. Agli Hornets, invece, non bastano i 26 con 11 rimbalzi e 8 assist di Bridges.

NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 111-124

La miglior prestazione individuale della notte Nba la offre Devin Booker, che con 52 punti e 9 assist trascina i Phoenix capaci di imporsi 124-111 a New Orleans. Decisiva una super partenza dei Suns, avanti di 18 punti (46-28) dopo i primi 12 minuti e sul +20 (74-54) all'intervallo lungo. Non bastano i 30 punti di Zion Williamson e una ripresa da 57-50 per i Pelicans, che con questa sconfitta scivolano al sesto posto e rischiano ora l'aggancio proprio di Phoenix, a 44-31 contro il 45-30 di New Orleans. Tutto ancora aperto, dunque, per la zona playoff della Western Conference.

CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 101-113

Salvo sorprese in queste ultime due settimane di Regular Season, Chicago e Atlanta disputeranno il play-in e si affronteranno per restare in corsa per i playoff. La sfida in Illinois diventa dunque quasi di "preparazione" al match che vale una stagione, e questo round va agli Hawks che si impongono 113-101. Gli ospiti costruiscono il successo nei due periodi centrali: 58-44 se si considerano il secondo e il terzo quarto, poi i Bulls non riescono a rientrare in gara. Inutili per Chicago i 31 punti di DeMar DeRozan e i 22 di White, mentre tra le fila della franchigia della Georgia spiccano i 20 di Bogdanovic. Ad oggi, Chicago è a 36-40 di record, Atlanta a 35-40: resta solo da capire se sarà l'Illinois o la Georgia la sede di un play-in quasi certo.

INDIANA PACERS-BROOKLYN NETS 133-111

Brooklyn è virtualmente fuori da ogni discorso di post Season: questo dice il match di Indianapolis, dove i Pacers vincono 133-111 contro i Nets confermandosi invece in piena zona playoff. E il match si chiude con un tempo d'anticipo, perché all'intervallo lungo è +28 (75-47) in favore di Indiana, che poi deve soltanto gestire. Haliburton è il migliore dei padroni di casa con 27 punti e 13 assist, aiutato anche da 17 di Smith e dai 15 di Siakam, mentre Brooklyn non va oltre i 22 di Thomas e i 21 dalla panchina di Watford. Appena Atlanta vincerà una delle ultime sette partite rimaste, finirà ufficialmente la stagione dei Nets.

ORLANDO MAGIC-PORTLAND TRAIL BLAZERS 104-103

Vittoria con Brivido per Orlando, che si impone di misura (104-103) su Portland e conferma il quinto posto ad Est. Ma i Magic devono ringraziare anche Ayton, che mette a referto 20 punti e 12 rimbalzi ma sbaglia la conclusione del possibile sorpasso sulla sirena per i Blazers, la cui rimonta da -10 a fine terzo quarto (93-83) non si concretizza. Sospiro di sollievo per Orlando che deve ringraziare i 20 punti di Franz Wagner e i 17 con 13 rimbalzi di Carter Jr. Scatto playoff importante ad Est per i Magic, mentre Portland resta penultima ad Ovest dopo l'ennesimo ko.

DETROIT PISTONS-MEMPHIS GRIZZLIES 108-110

Ancora senza Simone Fontecchio, Detroit perde 110-108 contro Memphis, che deve ringraziare però l'errore sulla sirena di Cade Cunningham che non riesce a trovare il canestro del 110-110. Il trascinatore dei Pistons mette a referto 36 punti e 8 assist ingaggiando un grande duello a distanza con Jaren Jackson Jr, che ne realizza invece 40 con 7 rimbalzi. Memphis deve ringraziare il difensore dell'anno della scorsa stagione e i 19 punti di Kennard. Risultato che, però, non cambia di certo l'annata di Grizzlies e Pistons, rispettivamente terzultima ad Ovest e ultima ad Est.