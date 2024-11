Clamoroso in Nba: Boston infligge il primo ko a Cleveland

Dopo i due ko nei Derby con New York, i Nets tornano a sorridere: vittoria di misura (116-115) contro Charlotte che riesce solo a perdere di un punto, dato che l'ultimo canestro di Williams arriva proprio sulla sirena e che a 35" dalla fine è 116-111 in favore dei padroni di casa. A trascinare Brooklyn è Cameron Johnson, autore di 34 punti, mentre in tutto il quintetto che va in doppia cifra c'è anche Simmons (10 con 5/8 dal campo). Agli Hornets, invece, non bastano i 29 di Miller e i 21 di Bridges, con LaMelo Ball (12 con 3/12 dal campo) decisamente non in serata.